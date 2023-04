FOTOREEKS: Antwerpenaren laten Koning Boudewijnstadion daveren tijdens uitbundige bekerviering

De Heizel is van Antwerp. Een oorverdovende vreugde-explosie bij het laatste fluitsignaal was de prélude van de festiviteiten voor de Antwerpenaren. Wanneer kapitein Toby Alderweireld de beker nadien in de lucht gooide, daverde het Koning Boudewijn helemaal op zijn grondvesten. Bekijk de vreugdetaferelen hieronder.