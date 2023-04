Antwerp-fan Tom Waes trekt zondag met 4 gebroken ribben naar de bekerfinale: "Maar het fandorp doe ik niet"

"Niet hoesten en niet lachen is de boodschap, en ook de hik is afschuwelijk", zegt hij aan Studio Brussel.

Toch twijfelt hij niet over zijn afreis naar de Heizel. Al zal hij dat met grote voorzichtigheid aanpakken. Tom Waes: "We zitten op de lange tribune, hopelijk valt dat mee. Naar het fandorp ga ik niet. Ik heb de ribben gebroken op mijn rug. Dus als er iemand op mijn rug klopt... Ik wil er niet aan denken."

"Maar die finale is té belangrijk. Ik ga sowieso en ik denk ook dat we gaan winnen. Maar als we het iemand anders gunnen, dan is het KV Mechelen wel."

Luisteraar Chris is grote KV Mechelen-fan en gaat niet akkoord: "Tommeke, ben je klaar om voor een tweede keer op je gezicht te gaan?" Ze neemt ook het uitgelezen moment om even in gesprek te gaan met Tom...