De torenhoge ambities van Antwerp, net voor weken van de waarheid: "De beker móét is gevaarlijke uitspraak"

Antwerp is waar het wilde zijn. Zondag bekerfinalist tegen KV Mechelen en straks ook titelkandidaat in de play-offs. CEO Sven Jaecques hoopt dat zijn club het harde werk van de voorbije jaren kan verzilveren: "Het geeft voldoening dat we elk seizoen grote stappen zetten."

Flashback naar het vervloekte jaar 2020. Het verrezen Royal Antwerp FC klopt Club Brugge in de bekerfinale en pakt zijn eerste (en tot dusver enige) hoofdprijs in het tijdperk-Paul Gheysens. Een succes dat door de coronapandemie niet met de achterban kan gedeeld worden. CEO Sven Jaecques glundert bij de gedachte dat de Heizel straks tegen KV Mechelen wel rood-wit zal kleuren: "Die winst toen was super, maar wat we nu gaan meemaken qua sfeer... Voor dat soort momenten met de fans leef je." Zeker bij het ambitieuze Antwerp.

Finishen

Voor stamnummer 1 beginnen zondag de weken van de waarheid. Eerst de bekerfinale, dan de play-offs. Op beide vlakken zijn ze op de Bosuil even hongerig - of wat had u gedacht?

"We zijn afgezet aan de laatste beklimming met de groep favorieten. Alleen is het nu nog zaak om goed te finishen." Jaecques benadrukt vervolgens dat Antwerp dit weekend nog niet aan de eindstreep arriveert. "Bekerwinst zou een grote stap naar een geslaagd seizoen zijn, maar ook niet meer dan dat. Wie we willen zijn, waar we de voorbije 8 jaar voor gewerkt hebben... Dan volstaat niet alleen de beker."

In onze positie zou het fout zijn om geen ambitie te tonen. Alleen móét de titel - in tegenstelling tot de beker - niet, ook al willen we het heel graag. Sven Jaecques

"Kijk, we mogen geen schrik hebben om te zeggen dat de beker gewonnen móét worden. Dat is een gevaarlijke uitspraak, omdat we een moeilijke tegenstander treffen, die de underdog is. Net zoals wij dat drie jaar geleden waren tegen Club Brugge - volgens de publieke opinie hadden we toen geen kans. Wij mogen niet in dezelfde val lopen."

En wat met de strijd om de titel? Nooit eerder begon Antwerp in zo'n interessante uitgangspositie aan de laatste rechte lijn richting hoofdprijs, met amper twee punten achterstand op Genk en Union. "In onze positie zou het fout zijn om geen ambitie te tonen. Alleen hoéft de titel - in tegenstelling tot de beker - niet, ook al willen we het heel graag", aldus Jaecques. "Genk en Union hebben een indrukwekkende parcours afgelegd, Club maakte vorig seizoen al eens een grotere achterstand goed. We gaan dus met de vier beste ploegen de play-offs in."

Stappen vooruit

Het feit dat Antwerp zich niet wegsteekt, zegt veel over de groei die de club de voorbije jaren doormaakte. Sportief staat er een stevige structuur met vakmensen, de Bosuil is (voor de helft) vernieuwd en met Arthur Vermeeren leverde de jeugdwerking een eerste diamant af. "Het geeft voldoening dat we elk jaar zulke grote stappen zetten", blikt Jaecques terug. "Met dank aan Paul Gheysens, die ons toelaat om te investeren en vooruit te gaan op alle vlakken. Sportief, organisatorisch en structureel: alles groeit mee. Het is on-Antwerps dat we daar niet met grote woorden over praten, maar het gewoon doen."

Het kost tijd én geld om die oude schuldenberg weg te werken en iets op te bouwen. Sven Jaecques