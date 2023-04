Had u het gezien? Van Bommel verklaart waarom hij medaille meteen uit deed en de mooie geste van Alderweireld

Het is een actie die we normaal linken aan verliezers. Na het ontvangen van zijn medaille stopte Mark van Bommel zijn exemplaar meteen weg.

Voor Van Bommel was het overigens zijn eerste prijs als coach, na een waslijst aan zilverwerk in zijn spelerscarrière.

Nog een bijzonder (mooi) moment: aanvoerder Toby Alderweireld en ex-kapitein Faris Haroun staken samen de Beker van België in de lucht.

"Toby kwam mij zeggen: we gaan dus samen doen", aldus Haroun achteraf. "Dat zegt veel over hem. Heel de ploeg wist hoe belangrijk dit moment voor mij was. Het maakt mijn afscheid (Haroun stopt na dit seizoen, red.) nog mooier. (lachje) Al is dit misschien niet de laatste trofee."

Ook Alderweireld strooide overigens met lof voor zijn ploegmaats: "Dit is de tofste groep waar ik ooit in gespeeld heb. Dan de beker omhoog mogen tillen, is een droom die werkelijkheid wordt."