In afwachting van Evenepoel: van deze 3 Belgen moet het komen vanaf de Amstel Gold Race

De 3e plek van Tiesj Benoot in de Amstel Gold Race was vorig jaar het begin van een sprookjesachtige campagne voor de Belgen in de klimklassiekers.

Maar dit voorjaar lijken de sterren minder gunstig te staan. Ardennen-smaakmakers Tim Wellens (sleutelbeenbreuk) en Mauri Vansevenant (knie-operatie) liggen in de lappenmand.

Zoek ook niet naar Wout van Aert, die van een welverdiende rust geniet. Groeibriljant Cian Uijtdebroeks - vorig jaar nog dolblij aan de start van de Amstel - is vanaf maandag te bewonderen in de Tour of The Alps.

Wereldkampioen Remco Evenepoel is dan weer - samen met luitenant Ilan Van Wilder - op de Teide de nodige hoogtemeters aan het opstapelen richting de Giro en Luik-Bastenaken-Luik, de enige klassieker die op zijn programma staat.

Maar van welke Belgen moet het dan wel komen vanaf de Amstel Gold Race? We zetten ze op een rijtje met hun plus- en minpunten.