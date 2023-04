Wielerclub Wattage: "Remco Evenepoel heeft een licht voordeel op Pogacar voor Luik-Bastenaken-Luik"

Zoek zondag niet meer naar Wout van Aert en Mathieu van der Poel. De 2 grote tenoren genieten van welverdiende rust en zijn pas over 2 maanden weer te bewonderen in koers.

Wie wel nog een vervolg breit aan zijn voorjaarscampagne is Tadej Pogacar. Zondag rijdt in hij in de Amstel zijn eerste klassieker sinds zijn triomf in de Ronde van Vlaanderen.

"Ik denk dat Pogacar in de Amstel Gold Race sowieso goed zal zijn, omdat het niveau van de tegenstand daar minder hoog is dan in de Ronde van Vlaanderen", zegt Jan Bakelants in Wielerclub Wattage.

Een week na de Amstel is een duel tussen Pogacar en Remco Evenepoel het absolute droomscenario in La Doyenne. Maar wie is dan in het voordeel?

"Voor Luik-Bastenaken-Luik heeft Remco een licht voordeel op Pogacar omdat hij frisser is."

"Luik-Bastenaken-Luik is ook Remco's enige klassieker dit jaar. Bovendien is hij de titelverdediger, dan ben je altijd iets meer gemotiveerd om er iets van te maken."

Bakelants verlekkert zich al op de tweestrijd. "Ik hoop dat Pogacar in Luik nog altijd in topconditie is."

"Dat zou dan de eerste keer zijn dat we een wedstrijd zien waarin zowel Pogacar als Remco in topvorm aan de start komen."