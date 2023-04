De planning van de G3: klassiekers voor Pogacar, Tour is volgende doel voor Van Aert en Van der Poel

Het volgende onderonsje van de G3? Dat wordt wellicht opgespaard tot de Tour de France. De ene pikt in de Amstel Gold Race (normaal) de draad weer op na een korte adempauze in het klassieke voorjaar, voor de 2 anderen was Parijs-Roubaix de laatste afspraak. Hoe zien de komende maanden eruit bij Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Wout van Aert?

Tadej Pogacar: klimklassiekers, hoogte, Slovenië en de Tour

Niets is zeker en al zeker niet het wedstrijdprogramma van Tadej Pogacar. De 24-jarige Sloveen lijkt dit jaar te koersen waar de wind hem brengt. Pogacar gooide zijn planning de voorbije weken al geregeld om en ook bij de eerstvolgende klassieke afspraken moet nog voorbehoud aangetekend worden. In principe gaat de Sloveense kannibaal voor een vol karton met de Amstel Gold Race (zondag 16 april), de Waalse Pijl (woensdag 19 april) en Luik-Bastenaken-Luik (zondag 23 april). Vorig jaar miste Pogacar de Waalse klassiekers na het overlijden van zijn schoonmoeder. Het zijn de laatste 3 gangen van een behoorlijk copieus menu met in totaal 19 koersdagen (1 rit in Parijs-Nice werd geschrapt). Na Luik kan de riem er ook bij Pogacar even af. Hij kiest zoals in 2021 en 2022 voor de Ronde van Slovenië (14-18 juni) als laatste opstapje naar de Tour de France. Voor die vijfdaagse in zijn vaderland zal Pogacar voor het eerst (!) dit seizoen ook een hoogtestage inlassen. Met die bouwstenen gaat de tweevoudige Tour-winnaar vanaf 1 juli op zoek naar een derde geel vinkje.

Mathieu van der Poel: vakantie, MTB (?), Zwitserland en de Tour

Mathieu van der Poel zette zondag in Roubaix de kers op de taart en laat zich niet meer verleiden tot een toetje in Nederlands Limburg of de Ardennen. "Mensen vergeten dat soms, maar ons seizoen duurt erg lang", vertelde hij vrijdag nog aan de vooravond van de Hel. "Van het WK veldrijden tot Roubaix is bijvoorbeeld één blok."

Van der Poel klokt sinds begin maart af op 7 dagen Tirreno-Adriatico en 6 eendagskoersen. Rust primeert nu bij Van der Poel, die met maatje Jasper Philipsen al over een skivakantie gesproken had. Met een hoogtestage (vermoedelijk eind mei in La Plagne) in de benen zal de Nederlander pas in de Ronde van Zwitserland (11-18 juni) weer een rugnummer opspelden. Het Nederlandse kampioenschap kan dan een eventuele laatste pitstop zijn voor de Grand Départ op 1 juli in Bilbao. "De Tour is mijn volgende grote doel", gaf Van der Poel nog mee. "Ik wil er op mijn best zijn."

In hoeverre het mountainbike-hoofdstuk nog past in zijn verhaal, is nog niet duidelijk. Eind vorig jaar had de alleskunner aangegeven dat hij zijn olympische MTB-droom nieuw leven wil inblazen. Na de farce in Tokio met het plankje laste Van der Poel in 2022 een sabbatjaar in, maar Parijs 2024 nadert en de Nederlander heeft punten nodig. Die wilde hij aanvankelijk verzamelen in de Wereldbeker-manches in Valkenburg (5-7 mei) en Nove Mesto (12-14 mei), maar de Nederlandse opener werd van de kalender geschrapt. Of de Tsjechische cross - de enige MTB-manche in mei - de moeite waard is om de MTB van stal te halen, is hoogst twijfelachtig. In het najaar zijn er wel alternatieven om de MTB-ambities weer vanonder het stof te halen.

Mathieu van der Poel heeft nog een eitje te pellen met de MTB en de Spelen.

Wout van Aert: vakantie, Zwitserland en de Tour (en een tweede spruit)

Tenzij Jumbo-Visma na de blessures bij Dylan van Baarle toch nog aanklopt bij Wout van Aert voor de Amstel, heeft ook hij afgelopen zondag een punt gezet achter zijn voorjaar. De deur lijkt zelfs niet meer op een kier te staan. Na zijn ziekte zette Van Aert iets later zijn wegcampagne in, maar vorige donderdag wuifde hij geruchten over de Amstel en vooral Luik-Bastenaken-Luik al weg. "We veranderen onze planning niet. Ik zal een beetje rust nemen", klonk het toen. "Ik heb niet veel gekoerst, maar ik heb wel veel energie verbruikt. Ik ben toe aan een break voor deze zomer." Na 7 dagen Tirreno-Adriatico stopt het voorjaar dus na nog eens 5 eendagswedstrijden.

De zomer belooft ook pittig te worden. Van Aert en zijn Jumbo-maats zullen uiteraard ook weer enkele weken op hoogte kamperen en de groene trui van 2022 kiest voor het eerst voor de Ronde van Zwitserland als proefexamen. Van Aert, die in de zomer ook voor de tweede keer vader wordt, kan - in tegenstelling tot in 2022 - misschien wel weer deelnemen aan het BK voor hij in de Tour inzet op ritzeges. "Ik zal me aanvankelijk niet mengen in de groene strijd, maar dat kan tijdens de Tour wel een doel worden", legde hij eind vorig jaar uit tijdens de ploegvoorstelling. Na de Tour lonkt Van Aert al naar Glasgow, waar hij de wegrit (6 augustus) en de tijdrit (11 augustus) wil combineren.

mei 2023 datum wedstrijd cat. winnaar 2021 winnaar 2022 winnaar 2023 1 Eschborn-Frankfurt (Dui) WT Philipsen S.Bennett 3-7 Ronde van Griekenland (Gri) 2.1 - Gate 6-28 Ronde van Italië (Ita) WT Bernal Hindley 7 Tro Bro Léon (Fra) 1.Pro C.Swift Hofstetter 10-14 Ronde van Hongarije (Hon) 2.Pro Howson Dunbar 13 Tour du Finistère (Fra) 1.1 Cosnefroy Simon 15 Vierdaagse van Duinkerke (Fra) 2.Pro afgelast Gilbert 18 Circuit de Wallonie 1.1 Laporte Pasqualon 20 Veenendaal-Veenendaal Classic (Ned) 1.1 afgelast Groenewegen 21 Rund um Köln (Dui) 1.1 afgelast Politt 21 Antwerp Port Epic 1.1 Van der Poel F.Vermeersch 24-29 Ronde van Noorwegen (Noo) 2.Pro afgelast Evenepoel 25-28 Boucles de la Mayenne (Fra) 2.Pro Démare B.Thomas 30 Classic Alpes-Maritimes 1.1 G.Martin Fuglsang