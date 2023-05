Alsof het een clubkampioenschap is: 1, 2 en 3 voor Alpecin-Deceuninck in Antwerp Port Epic

De Antwerp Port Epic is een jonge koers in het noorden van Antwerpen. Na een kennismaking met de wereldhaven duiken de renners de kassei- en grindwegen van de polders in.

Een flinke portie offroad dus en spek naar de bek van Alpecin-Deceuninck. De ploeg koerste attent en had in elke aanval het overwicht.

Met Dries De Bondt, Quinten Hermans en Timo Kielich controleerden ze de kopgroep die voor de zege zou strijden.

Sander De Pestel, de Fransman Thomas Bonnet en titelverdediger Florian Vermeersch zaten in de tang.

Vermeersch beschikte misschien over de beste benen, maar keer op keer zag hij een blauwhemd in zijn spiegels opduiken.

Op 8 km van de finish kreeg Vermeersch de finale prik. Na de laatste kasseistrook versnelde De Bondt een laatste keer.

De voormalige Belgische kampioen ondervond aan den lijve hoe lang de Noorderlaan wel niet kan zijn, maar ploegmaats Kielich en Hermans counterden perfect.

Om op de streep Vermeersch nog maar eens in het stof te doen bijten. De Bondt won voor Kielich en Hermans, alsof het een clubkampioenschap was.

Vermeersch bleef als 4e achter in Antwerpen.