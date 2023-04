Uw gids voor de Amstel Gold Race 2023: met Tadej Pogacar en Lotte Kopecky

Zo was het vorig jaar:

Kwiatkowski had de zege niet gestolen. Bij het ingaan van de laatste lus was de voormalige wereldkampioen weggegleden van zijn medevluchters. Enkel Cosnefroy kon na een felle klopjacht zijn wagonnetje aanhaken.

Het parcours:

De Amstel Gold Race, dat is draaien en keren in Nederlands Limburg.

Om 10.45 uur is het verzamelen geblazen op het Vrijthof in Maastricht, het plein dat wereldberoemd is dankzij André Rieu. Rond 17 uur finisht de koers in Berg en Terblijt, ten zuidwesten van Valkenburg.

Dit jaar mogen de renners 33 keer klauteren in de Amstel Gold Race. De Cauberg zien ze 2 keer opdoemen, maar niet meer als finaleklim.

Na de tweede passage op de Cauberg is het nog 18 km richting finish. De Geulhemmerberg en de Bemelerberg sluiten de reeks kuitenbijters af.

De top van de Bemelerberg ligt op 7 km van de streep. Op de Rijksweg kent u de opvolger van Michal Kwiatkowski.