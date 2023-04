Lotte Kopecky is fit na val in Roubaix: "Voel me fris genoeg om laatste keer te knallen in Amstel"

"Ik heb eigenlijk niet veel last gehad van mijn valpartij in Roubaix", stelt Lotte Kopecky iedereen gerust. Haar deelname aan de Amstel Gold Race komt niet in gevaar.

"Ik heb twee dagen goed herstel ingebouwd, want zo'n crash heeft altijd een impact op het lichaam. Ik heb het goed laten herstellen en buiten wat blauwe plekken houd ik er verder niets aan over."

Toch schrikte de smak de Belgische even op. "Ik vreesde even het ergste, maar toen ik na mijn val in Roubaix weer op de fiets was gestapt, was ik er al wel gerust in. Ik kan wel tegen een stootje."