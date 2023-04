Dirk De Wolf beleefde calvarietocht in het wiel van Lotte Kopecky: "Ze wou me zelfs duwen"

"Op een gegeven moment wou Lotte me zelfs duwen. Ze zou me ook gevraagd hebben om te sprinten, maar dat heb ik zelfs niet meer gehoord. Zo kapot was ik."

De Wolf was helemaal choco. "Het was zo erg dat ik niet meer kon antwoorden op de vragen van Lotte. Toen ze mijn mening wou weten over de Giro, zei ik: "Ga je nu zwijgen, want ik zit à bloc", lacht De Wolf.

"Als het in de streek van Philippine (Zeeland) waait, dan is het daar verschrikkelijk om te fietsen", puft De Wolf.

Toen De Wolf het keerpunt in Breskens bereikte, wou hij zichzelf wat uit zijn lijden verlossen.

"Ik heb Lotte toen gezegd dat ik me in haar wiel zou zetten zodat ik me wat kon sparen. Maar toen begon ze nog sneller te rijden."

Uiteindelijk paste een afgepeigerde De Wolf voor het extra lusje. Hij nam de kortst mogelijke route naar het huis van Kopecky.

"Ik was nog maar 2 minuten aangekomen voor haar deur of Lotte was daar ook al terug. Ik had 82 kilometer op mijn teller staan, Lotte 97 kilometer. Ik had dus een serieuze hongerklop", vat De Wolf zijn offday samen.