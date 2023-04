Meteen de mist in! Dirk De Wolf spreekt na slechts 97 (!) seconden "verboden woord" Van der Poel uit

Wielerclub Wattage

Tussen de Ronde en Roubaix hebben Ruben Van Gucht en z'n gasten weer meer dan voldoende gespreksstof. Tom Boonen, Dirk De Wolf en Jan Bakelants doen wat van hen verwacht wordt en zorgen voor nieuwe inzichten (gewicht is niet belangrijk in Roubaix, Cavendish is in orde en DSM is laf) en straffe verhalen (over de manager van Dirk, het ouderlijk huis van Jan en de vogel van Tom).