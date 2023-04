Het opmerkelijke verhaal van Tom Boonen: "Ik reed elke dag naar school met een kauw op mijn stuur"

Uit alle verhalen van Tom Boonen in Wielerclub Wattage blijkt dat hij een groot hart heeft voor dieren. En dat heeft hij al van kleins af aan.

"Toen ik een jaar of 6 was, hadden mijn grootouders een nest in de schouw. Mijn vader is dan op het dak gekropen en kwam terug met een nest kauwen (dat zijn kraaiachtige zangvogels)."

Boonen nam die kleine kauwen mee naar huis. "Ik heb die vogeltjes allemaal met brood en melk grootgebracht."

"Mijn broer en ik heb elk een kauw gehouden. Mijn kauw kreeg de naam Jan."