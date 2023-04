In afwachting van Remco Evenepoel: van deze 3 Belgen moet het komen vanaf de Amstel Gold Race

Vorig jaar was er nog een grote Belgische weelde in de klimklassiekers, met winst in de Waalse Pijl en een volledig Belgisch podium in Luik-Bastenaken-Luik. Dit jaar lijkt de Belgische inbreng karig te worden. Op Remco Evenepoel is het wachten tot La Doyenne. Welke andere landgenoten moeten we vanaf de Amstel Gold Race in de gaten houden? We bundelen hun plus- en minpunten.