Julian Alaphilippe is niet fit voor Amstel Gold Race, "hongerige" Tadej Pogacar bevestigt deelname

Lefevere en co bidden dat Alaphilippe fit geraakt voor de Waalse Pijl, de koers die hij al 3 maal naar zijn hand zette.

De Fransman kwam in de Ronde van Vlaanderen ten val op zijn knie en heeft daar nog altijd last van, zo bevestigt zijn ploeg.

Mauri Vansevenant mist het vierluik door een knie-operatie, man-in-vorm Mauro Schmid is van de startlijst gehaald voor de Brabantse Pijl en Julian Alaphilippe is al zeker out tot en met de Amstel Gold Race .

Pogacar start wel: "Lange en lastige koers"

Wie er zondag wel met zekerheid bij is in de Amstel Gold Race, is Tadej Pogacar.

De Ronde van Vlaanderen-winnaar brandt al van ambitie. "De lente is al een groot succes voor ons team, maar we zijn hongerig om in de Ardennen-klassiekers nog meer grote resultaten neer te zetten."

Pogacar reed de Amstel al eens in 2019, maar haalde toen de finish niet. "Het is een lang en lastig parcours met veel klimwerk."

"We zullen klaar moeten zijn voor een lastige wedstrijd", besluit Pogacar, die zondag ondersteund wordt door onder meer Marc Hirschi en Matteo Trentin.