Tweevoudig olympisch kampioen, die ooit zijn broer over de streep sleepte, stopt met triatlon

Alistair Brownlee, tweevoudig olympisch triatlonkampioen, zet op 36-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière. De Brit, die in 2016 viraal ging door zijn broer over de streep te helpen, werd afgelopen weekend 3e in zijn laatste race in Dubai.

Alistair Brownlee is al jaren een grote naam in de triatlonwereld. Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016 werd hij de eerste triatleet ooit die zijn titel wist te verlengen.

De Brit had 4 jaar eerder nog goud gepakt voor eigen publiek op de Olympische Spelen in Londen. De Spelen in Tokio moest hij door blessures aan zich laten voorbijgaan in 2021.

De voorbije jaren had Brownlee zijn focus verlegd naar de lange afstand. Afgelopen weekend werd hij 3e in zijn laatste race in Dubai, waar Marten Van Riel zich tot wereldkampioen in de T100-klasse kroonde.

"Ik heb half mijn leven opgeofferd om een professionele triatleet te kunnen worden en zo een kinderdroom in vervulling te laten gaan. Uiteindelijk heb ik zelfs veel meer bereikt dan ik had durven te dromen", schrijft hij op Instagram.