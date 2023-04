BENE-League- en bekerwinnaar Bocholt krijgt forfaitnederlaag aangesmeerd in play-offs

Bocholt moest vandaag op paasmaandag in eigen huis tegen nummer 2 Wezet spelen. Omdat de club geen aanvangsuur had doorgegeven aan de bond, krijgt het een 0-10-nederlaag aangesmeerd.

"Het is niet de eerste keer dat een dergelijke inbreuk wordt vastgesteld", zegt secretaris-generaal Dries Boulet. "In het verleden hebben we het reglement nooit strikt moeten toepassen omdat er altijd, ook al was de deadline verstreken, een compromis tussen beide clubs gevonden werd."

"In dit geval wenst de bezoekende club niet in te gaan op het voorstel om alsnog een onderling akkoord te sluiten. Daarom zien we ons genoodzaakt om het reglement strikt toe te passen waardoor Bocholt de wedstrijd met een forfaitscore verliest."



Door de nederlaag telt Wezet nu 7 punten, net als leider Bocholt.