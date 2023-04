De teerling is geworpen in NBA: dit zijn deelnemers aan play-offs en de play-in

101-157 werd het voor Golden State op bezoek bij Portland. De Warriors lieten er geen twijfel over bestaan dat ze moesten en zouden winnen: in het eerste quarter zetten ze al 55 punten neer (55-27), een NBA-record.



Alle 13 bezoekers die in actie kwamen, scoorden. Stephen Curry had 26 punten in 22 minuten.



Golden State knokte zich met 8 zeges in zijn laatste 10 duels zo nog net rechtstreeks in de play-offs. De LA Clippers wonnen bij Phoenix, zodat ze gelijk eindigden met de Warriors, maar de ploeg uit Los Angeles kreeg op basis van de tiebreakerrule de 5e plaats. De Warriors treffen de Sacramento Kings in de eerste ronde van de play-offs.