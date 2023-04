Bocholt houdt Pelt af in bloedstollend slot, ook Sint-Truiden knokt zich naar felbevochten bekerwinst

Limburg boven in de Beker van België handbal. Bocholt haalde het nipt van Pelt in een potige finale bij de mannen. Bij de vrouwen waren er verlengingen nodig om een verschil op te meten tussen Sint-Truiden en Eupen. Die werden beslecht in het voordeel van Sint-Truiden na een thriller. De scoreborden gaven dezelfde scores aan: 22-21.