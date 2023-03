Bocholt kroont zich na jaartje onderbreking weer tot kampioen in BENE League

Lions, een club met thuisbasis in Sittard-Geleen, was vorig jaar nog te sterk voor Bocholt in de titelfinale van de BENE League. Bocholt had dus nog een eitje te pellen met de Nederlanders en bouwde in de 1e helft al een voorsprong uit: 18-12.

Titelverdediger Lions kwam na de rust nog terug tot op 3 punten (31-28), maar Bocholt liet zich niet meer ringeloren. De Belgen wonnen uiteindelijk met 37-30, goed voor hun 5e titel in de BENE League.