Adrie ziet zoon Van der Poel groeien: "Twee jaar geleden kon hij monument zo niet rijden"

Uiteraard is hij apetrots: vader Adrie van der Poel (63) zag gisteren hoe zoonlief Mathieu (28) met Parijs-Roubaix een 3e verschillend monument op zijn erelijst graveerde. In zijn sofa ging pa Van der Poel vandaag geen onderwerp uit de weg: de monumentenjacht, het veld en de hedendaage wielersport.

"Hartstikke mooi", beschrijft Adrie van der Poel een dag later hoe Mathieu van der Poel Parijs-Roubaix won. Al voelde het wegglijden van een potentieel duel voor vele koersliefhebbers als een anticlimax aan. "Zo zijn er altijd momenten waarop de ene in het voordeel is en de andere niet. Het hoort er helaas bij, zegt men, al vind ik van niet. Pech hoort er niet bij, maar we kunnen er lang en breed over praten: we zullen het nooit weten." MVDP sloot zijn voorjaar dus af met een knal. Een uitsmijter volgt er de komende dagen niet meer? "Ik heb het er met Philip Roodhooft (ploegmanager) wel eens over gehad: geen Tirreno en dan alle klassiekers van Sanremo tot Luik." "Als je daar werk van maakt, dan moet dat voor sommigen lukken. Misschien gebeurt het de komende jaren eens." Maar nu dus niet, knikt pa Van der Poel. "Conditioneel moet je dat aankunnen, maar als je een planning opstelt en zegt dat het na Roubaix stopt, dan kun je 's anderendaags niet zeggen dat je er nog koersen aan toevoegt." "Het is heel moeilijk om dat op het laatste moment te doen, tenzij het van de renner zelf komt. Kijk naar de Scheldeprijs bij Mathieu." "Als een renner dat met overtuiging zegt, dan kan het. Als een 3e persoon dat oppert, dan zou ik de kant van de renner kiezen en na een rustperiode focussen op de komende doelen."

"Ik zou Merijn Zeeman hebben aangesproken na zijn uitspraak"

Dat eerstvolgende doel wordt de Tour. Van der Poel reed die bij 2 deelnames nog niet uit: in 2021 stopte hij vroegtijdig voor de Spelen in Tokio, vorig jaar draaiden zijn benen vierkant. Volgens pa Van der Poel kan zijn poulain nog groeien als hij de Ronde van Frankrijk uitrijdt. "Als je dat doet op een goeie manier, dan kun je als renner nog een procentje rapen. En dat is wat hij nodig heeft." "Al zou hij 2 jaar geleden dingen zoals gisteren niet gekund hebben op het allerhoogste niveau. Hij is gegroeid en er is gigantisch veel rust gecreëerd rond zijn persoon. Hij is zelf ook wat ouder geworden en misschien ietsje wijzer." Wat bedoelt hij daarmee? "Ik praat uit ervaring. Ik werd 2e op mijn eerste WK veldrijden en dacht dat er nog genoeg kansen zouden volgen, maar het heeft 10 jaar geduurd. Zo snel gaat het rennersleven. Je moet de kansen grijpen als ze er zijn."

En ook de wielercultuur is veranderd. "Er is heel veel aandacht en iedereen kan iets zeggen op sociale media." "Het is best moeilijk voor die mannen. Je komt bewust of onbewust artikels tegen die je motiveren of die kwetsend zijn. Je moet een ijzersterk karakter hebben, want er wordt gigantisch veel verlangd." "Kijk naar Wout van Aert", zegt Adrie van der Poel nog. "Hij doet niet veel onder, maar toch wordt hij bekritiseerd. Gelukkig maakt hij zelf oprechte analyses. Soms zit het tegen en heb je pech, soms heb je geluk." Al is er ook kritiek voor Jumbo-Visma en vooral de uitspraak van sportief directeur Merijn Zeeman. Die stelde na al die zeges dat zonder winst in Oudenaarde of Roubaix het voorjaar niet geslaagd zou zijn. "Ik weet niet of dat zo verstandig is geweest naar zijn renners toe. Die grote koers kon de kers op de taart zijn, maar die uitspraak zou mij als renner geraakt hebben. Ik zou hem aangesproken hebben." (lees voort onder de video)

5 monumenten? "Luik kan, Lombardije wordt een ander verhaal"

Op de bingokaart van Mathieu van der Poel staan Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen (2x) en Parijs-Roubaix. Er resten nog 2 monumenten met Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Kunnen er vijf vinkjes gezet worden? Adrie van der Poel: "Luik-Bastenaken-Luik moet kunnen, dat heeft hij in 2020 bewezen." MVDP werd toen daags na een monsterlijke solo in de BinckBank Tour 6e in Luik. "Lombardije wordt een ander verhaal. In de jaren 80 of 90 zou hij hebben kunnen meedoen, net als Van Aert." "Maar het houdt vooral de mensen en de media bezig, meer dan die renners zelf. Je kunt ook een geweldig palmares uitbouwen zonder die koersen."

Mathieu van der Poel won dit voorjaar ook al Milaan-Sanremo.

Ideale winter zonder cross? "Misschien denkt hij er nu al anders over"

De sneukeltocht van Mathieu van der Poel begon begin februari met het WK veldrijden. "Hij was er de sterkste renner en dat neem je mee naar het voorjaar. Zoals je ook je laatste koers meeneemt naar de zomer." Al zei de wereldkampioen veldrijden enkele weken geleden dat een ideale winter er misschien eentje is zonder de cross. "Als je het hem nu zou vragen, dan denkt hij er misschien anders over", lacht vader Adrie. "Misschien moet hij het in de kerstperiode wat rustiger doen en moet hij die week rust na het WK niet nemen. Ik denk nog altijd dat het beter is om tijdens die week rustig te fietsen en te genieten." "Maar nu kunnen ze niet meer op hun gemak trainen en zijn ze gefocust op hun schema's. Ze doen dan een week niets, maar als je blijft fietsen, dan kun je herbeginnen van een hoger niveau." "Al moet je het ook mentaal aankunnen. Kijk naar de Ronde van Vlaanderen: een maand op voorhand pushen ze al op die Grote 3." "Andere ploegen denken dan ook na en dat is de reden waarom er zo hard gekoerst wordt. Ik heb diepe bewondering voor deze generatie." "Kijk naar Roubaix: dat parcours is ongeveer hetzelfde, maar wij reden er een uur langer over."

