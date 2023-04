Alpecin-Deceuninck, van onzichtbaar naar alomtegenwoordig: "Er zat een idee achter"

Tirreno-Adriatico was het kantelpunt met een eerste seizoenszege op 8 maart en op de wielerbaan in Roubaix volgde gisteren de climax.

De ploeg van de gebroeders Roodhooft was aan de vooravond van de Omloop Het Nieuwsblad de enige WorldTour-equipe die nog geen champagne had kunnen drinken na een overwinning.

In se veranderde de promotie naar de WorldTour niet zoveel voor Alpecin-Deceuninck , maar van wittebroodsweken was er aanvankelijk geen sprake.

"Als je wordt afgerekend voor Sanremo en als er dan al een balans wordt opgemaakt, dan is dat heel snel. Dat hebben wij zelf gelukkig niet gedaan."

"Het is jammer dat er veel bepaald wordt door beoordelingen op de korte termijn."

"En nu zijn de verwachtingen meer dan ingevuld. 2 monumenten, dat hadden we niet verwacht. Maar er zat een idee achter."

"We wisten dat dat consequenties zou hebben voor het aantal overwinningen. Op dat moment is dat niet leuk, maar als je weet waarom, dan plaats je het makkelijker."

"Wij hebben er ons gelukkig niet door laten beïnvloeden. Afgelopen winter hadden we het plan gemaakt om bewust de handschoen op te nemen tegen de topteams op de grote afspraken."

Van de grote leegte ging het in enkele weken tijd dus naar de volle pot. "De waan van de dag bepaalt veel", gniffelde ploegmanager Philip Roodhooft gisteren na het één-tweetje van zijn poulains Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen .

"Wij zijn nuchter en dat sijpelt door in de rest van de ploeg"

Alpecin-Deceuninck speelde dus geen paniekvoetbal.

Kopstukken als Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel bleven in de wachtkamer tot de Omloop en de Strade Bianche na een lange voorbereiding in het Spaanse hoogtehotel Synchrosfera.

Traditionele opwarmers zoals de UAE Tour werden niet als prioritair beschouwd. Maar was het dan - door het uitblijven van een verlossende zege - niet moeilijk om intern de rust te bewaren?

Philip Roodhooft: "Dat is vrij makkelijk gegaan. Wij zijn nuchter en dat sijpelt door in de rest van de ploeg. We laten ons niet gek maken."

"Als de resultaten volgen, is het natuurlijk makkelijk om te zeggen: zie je wel. Maar het is vooral onze aangeboren nuchterheid die speelt. Als je de juiste dingen doet en het talent is er, dan volgen de resultaten. "

En zo is Alpecin-Deceuninck misschien wel de ploeg van het (Vlaamse) voorjaar. "Je mag dat zeggen, maar twee weken geleden was dat nog Jumbo-Visma."

"Het gaat heel snel, maar het was inderdaad onze ambitie om er te staan op de grote momenten. Het is fijn dat dat gelukt is."