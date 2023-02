Bij Alpecin-Deceuninck staat de teller nog op 0: "Niet leuk, maar het komt wel goed"

In het openingsweekend is Alpecin-Deceuninck er nauwelijks aan te pas gekomen. Kopman Jasper Philipsen werd zaterdag 33e in de Omloop, nieuwkomer Soren Kragh Andersen haalde Ninove pas als 99e. In Kuurne was de Australiër Kaden Groves (14e) de eerste van de ploeg.

Christoph Roodhooft windt er geen doekjes om. "Zaterdag liep het ronduit slecht. We waren niet aanwezig als ploeg", stelt de teamchef.

"Misschien mogen we niet te streng zijn, omdat onze renners net een hoogtestage achter de rug hadden, maar leuk is anders."

Jumbo-Visma wist wel te scoren na een hoogtestage. "Daar mogen we niet naar kijken", stelt Roodhooft. "Zelfs al kwamen ze van Sjakamakka of van de maan."

"Onze prestaties waren gewoon ontgoochelend, al kan het snel keren. We hebben gezien dat Philipsen conditioneel in orde is en volgend weekend komt Mathieu van der Poel weer in actie. Morgen vertrekken we alvast naar Italië om er de Strade Bianche voor te bereiden."