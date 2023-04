"Als je zoals Bayern verdedigt, dan raak je niet voorbij City. Dat kan niet"

Met Manchester City-Bayern München krijgen we vanavond in de kwartfinales al een finale avant la lettre in de Champions League. In De Tribune legden Peter Vandenbempt en Aster Nzeyimana de favorietenrol voor de heenmatch duidelijk bij City. "Al is Thomas Tuchel een trainer waar Pep Guardiola niet echt vat op heeft", houden ze toch nog een slag om de arm.

"Er is een pad des doods en een - met alle respect - Europa League-pad", vertelt Peter Vandenbempt over de loting van de kwartfinales. "Alle grote kanonnen die we elk jaar in de eindfase zien, zitten aan één kant. Dat vind ik geweldig, vooral omdat ik uitkijk naar de overlevers aan de andere kant." Bayern München is een van de pechvogels in de zware tabelhelft. "Als ze de finale halen, dan hebben ze PSG, City en wellicht Real geklopt. Dat is dan wel wat."

"Dortmund legde keer op keer de pijnpunten in de Bayern-defensie bloot"

Maar voor Bayern aan Real of de finale kan denken, moet het zien af te rekenen met Manchester City. Dat doet het ook met een nieuwe coach: Thomas Tuchel heeft Julian Nagelsmann afgelost. "Dat leek misschien een verrassende keuze, maar niet voor de insiders", weet Aster Nzeyimana. "Het Bayern-bestuur is blijkbaar ook een kei in het vooruitlopen op de feiten: ze zetten een ontslag zodanig vroeg in dat het vaak meevalt." Waarom greep Bayern enkele weken geleden in tijdens de interlandbreak? "Het voetbal was zeer wisselvallig en ze beseften dat ze in enkele weken hun seizoen helemaal konden verliezen." En de vrije Tuchel werkte als een rode lap op de Beierse stier. "Ze wilden hem eigenlijk in 2018 al als opvolger van Pep Guardiola", legt Vandenbempt uit. "Ze wilden nu niet het risico lopen om de rit met Nagelsmann uit te zitten en dan naast Tuchel te grijpen."

Je merkte ook de voorbije matchen hoe stroef het voetbal van Bayern was. Vergelijk dat dan met hoe City speelt... Peter Vandenbempt

Tuchel debuteerde bij Bayern met een belangrijke 4-2-zege tegen Dortmund. Al geeft die uitslag een vertekend beeld.

Vandenbempt: "Na 23 minuten stond het 3-0, maar dat was volledig tegen het spelbeeld in. Dortmund speelde met de borst vooruit en Bayern stond in zijn eigen rechthoek." Tot de Dortmund-doelman grandioos flaterde. "Het spel was redelijk matig en het zat allemaal geweldig mee. Het omgekeerde zag je dan weer in de Pokal met een dramatische uitschakeling op het einde." "Je merkte toch hoe stroef het voetbal van Bayern was. Vergelijk dat dan met hoe City speelt..." "Ook Dortmund heeft keer op keer de gebreken blootgelegd in de Bayern-defensie. Als je zo verdedigt, dan geraak je niet voorbij City. Dat kan niet."

Bayern klopte Dortmund, maar het was niet allemaal rozengeur en maneschijn.

"Guardiola heeft een soort van bewijsdrang tegenover Tuchel"

Ligt de sleutel vanavond dan toch vooral bij de coaches? "Voor Tuchel is het back to basics", zeggen onze praatgasten in de podcast. "Hij staat er ook om bekend dat hij snel resultaten kan boeken." "En hij is de trainer op wie Guardiola al een paar keer zijn tanden heeft stukgebeten. Tuchel is een coach waar Guardiola niet echt vat op heeft, waarbij hij een soort van bewijsdrang heeft." Al draait het City van Guardiola wel duidelijk op volle toeren. "Dit wordt weliswaar pas hun eerste test in de Champions League, maar als je kijkt naar de vormcurve van City, dan geef ik hen toch het grote voordeel", besluit Vandenbempt.