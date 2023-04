VIDEO: Tuchel reanimeert Bayern, geholpen door kolossale blunder van Dortmund-keeper

Bayern maakte van de interlandbreak gebruik om coach Julian Nagelsmann op straat te zetten en Thomas Tuchel (ex-Chelsea) binnen te halen. De eerste opdracht voor Tuchel was niet min: zijn ex-team Dortmund zakte als leider af naar de Allianz Arena.

Voor Dortmund draaide de wedstrijd uit op een nachtmerrie en dan vooral voor doelman Gregor Kobel. De Zwitser trapte een gat in de lucht bij de 1-0, helaas voor de bezoekende fans geen aprilgrap.

Dortmund was helemaal van slag en incasseerde voor het halfuur nog twee goals, getekend Thomas Müller. Vroeg in de 2e helft strooide Coman nog wat meer zout in de wonde. In de slotfase kon Dortmund nog milderen, met een penalty van Can en een goal van invaller Malen.

Dankzij de overwinning grijpt Bayern opnieuw de macht in de Bundesliga. Het telt nu als leider 2 punten meer dan Dortmund.