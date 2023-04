Schop onder de kont en "Ayurveda": waarom Bayern riskante gok nam met Tuchel

Geen Gegenpressing, wel paniekvoetbal bij Bayern München afgelopen week. Julian Nagelsmann werd op straat gezet na een wanprestatie tegen middenmoter Leverkusen. "Bayern-onwaardig, een zelden gezien gebrek aan drive en mentaliteit", foeterde een woeste technisch directeur nadien. De druppel die de emmer deed overlopen. Dat in een seizoen waar de resultaten in de competitie en Champions League niet eens zo slecht zijn. "Daarom is het een erg verrassende beslissing", vindt Bundesliga-commentator Luc van Doorslaer. "Maar Bayern heeft eens geen 10 punten voorsprong op Dortmund. Dat zijn ze niet gewend in München." Nagelsmann zelf? Die was wel verrast dat hij het nieuws eerst via de Duitse media moest vernemen.

Nood aan schop onder de kont

Een ding staat wel vast: Nagelsmann was een deel van de kleedkamer kwijt. Het favoritisme van Kimmich was een doorn in het oog van andere sterspelers Sané en Mané. Die laatste kwam in aanvaring met zijn coach na de return tegen PSG, waar hij maar 8 minuten mocht opdraven. Een situatie waar de 35-jarige trainer geen raad mee wist, volgens Bild. "Al worden zulke verhalen steeds overdreven", meent Van Doorslaer. "Het stootte de directie vooral tegen de borst dat Bayern dezelfde microbe te pakken had als PSG: zich niet kunnen opladen voor kleinere wedstrijden." Het signaal voor het bestuur om de harde hand van toptrainer Thomas Tuchel aan boord te halen. Dat vlak voor dé clash van het seizoen tegen leider Dortmund, dat 1 punt meer telt.

Tuchel kan wel eens een heel dure gok worden, Nagelsmanns overgang kostte 25 miljoen euro. Luc van Doorslaer

Dé belangrijkste reden om nu toch de gok te wagen: Tuchel zou niet veel langer beschikbaar blijven. "En ze schatten hem gewoonweg hoger in als trainer." De Duitse keuzeheer, die trouwens in München woont, stond in de belangstelling van Tottenham. Bayern greep in 2018 al eens naast zijn diensten, toen hij PSG verkoos, en leerde van die fout.

"Maar het kan wel eens een dure gok worden", zegt de commentator. Want Nagelsmann kwam 2 zomers geleden over van RB Leipzig voor zo'n 25 miljoen euro. Aan Tuchel om voor een schokgolf te zorgen, zoals hij dat bij Chelsea deed in de begindagen. Eerste opdracht: de kleedkamer naar zijn hand zetten. Een symbolische schop op de kont van Leroy Sané op training wordt alvast goed onthaald in het kamp van de Rekordmeister.

