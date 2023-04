Luister naar de Champions League-special van de De Tribune over "het pad des doods"

Kwartfinales! Peter en Aster voorspellen de affiches, in de Champions League en daaronder. Ze zien een pad des doods en een Europa League-pad, spelen de imaginaire euro's uit op City en niet op Bayern - want Tüchel moet toch nog wat zoeken -, dromen weg bij de jeugdelftallen van Frank Lampard en speculeren op drie Belgische ploegen in Europese halve finales - 't kan zomaar, niet?