Kasseistrook van Camphin-en-Pévèle is nu officieel de "secteur Eddy Merckx"

Frédéric Guesdon, Marc Madiot, John Degenkolb, Bernard Hinault, Jean Stablinski, Michael Goolaerts, Charles Crupelandt en Gilbert Duclos-Lassalle: dat waren tot voor kort de 8 renners die een kasseistrook uit Parijs-Roubaix aan hen opgedragen kregen.



Met Eddy Merckx komt nu een 9e lid bij dat clubje. Merckx won de helleklassieker 3 keer: in 1968, 1970 en 1973. Vooral die laatste editie was een legendarische.

"1973 was een helse editie van Parijs-Roubaix, met ongelooflijk veel regen", herinnert Merckx het zich nog. "Het was heel hard, maar wel een mooie zege."

Merckx was er gisteren zelf bij toen zijn plaatje aan de sector van Camphin-en-Pévèle werd onthuld.

Een viersterrenstrook, die past bij een vijfsterrenrenner als Merckx. Maar toch een vreemde keuze, want Camphin-en-Pévèle werd pas in 1980 voor het eerst in Parijs-Roubaix opgenomen en toen was Merckx al 2 jaar gestopt.

"Dit doet me toch wat", vertelde Merckx aan de verzamelde pers. "Zo blijf je onsterfelijk."