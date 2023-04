Hoe de prestigieuze Masters een ongemakkelijke staakt-het-vuren is in de burgeroorlog in golf

Alle ogen in de golfwereld zijn deze week gericht op de Masters in Augusta, de eerste Major van het jaar. Niet omdat Tiger Woods meespeelt of wie het toernooi zal winnen, wel omdat de LIV-golfers tegenover hun oude rivalen staan.

Iedereen in de golfwereld kijkt elk jaar reikhalzend uit naar de Masters, het meest prestigieuze golftoernooi op de kalender. Het is de enige Major die elk jaar op dezelfde golfbaan wordt gespeeld en toch is de vibe dit jaar anders. Dat heeft alles te maken met de “burgeroorlog” die aan de gang is in de golfwereld. De oprichting van de LIV Golf Tour heeft een schisma veroorzaakt: de “traditionalisten” aan de ene kant en de “overlopers” aan de andere kant. De golfers van LIV zijn niet meer welkom op de Amerikaanse PGA Tour, maar - voorlopig – wel nog op de Masters (als ze zich gekwalificeerd hebben). Het is de vraag hoe de toeschouwers in Augusta gaan reageren om sommige van hun (ex-)lievelingen zoals Phil Mickelson, Bubba Watson en Dustin Johnson. Zes van die 18 LIV-rekruten (onder wie Thomas Pieters) aanwezig in Augusta mochten op dinsdag aanschuiven op het traditionele Kampioenendiner. Normaal gezien wordt er vooral gespeculeerd op wat de winnaar van vorig jaar heeft gekozen als menu, maar dat was deze keer anders. Zouden er discussies zijn tussen de twee groepen? Zou een van de twee groepen zijn kat sturen? Of erger, rechtstaan en weggaan van tafel? Op de jaarlijkse foto leek er alvast niets aan de hand, niets dan lachende gezichten.

"Ik denk dat er geen haat is tussen spelers onderling"

De voorbije dagen probeerden alle spelers duidelijk te maken dat er geen haat in de lucht hangt. "Het zijn vooral de media die alles op de spits drijven", zei Cameron Smith, die na zijn Majorzege op The Open vorig jaar overliep naar LIV. "Het was leuk om hier veel bekende gezichten te zien, er werd veel gelachen. Ik denk niet dat er ergens haat is tussen de spelers onderling. We zijn allemaal gelukkig waar we zijn, of dat nu de PGA Tour is of de LIV Tour." Dat werd bevestigd door de quotes van andere LIV-spelers zoals Dustin Johnson, winnaar van de Masters in 2020, en Bryson DeChambeau. "Mijn vrienden zijn nog altijd mijn vrienden en het blijft gewoon golf, waar je het ook speelt." DeChambeau, die titelverdediger Scheffler een knuffel gaf bij aankomst, ging nog een stapje verder. "De ontvangst door de andere spelers was ongelooflijk. En de fans zijn fantastisch. Ze roepen hetzelfde naar mij als vroeger, toen ik nog op de PGA Tour speelde."

"Een LIV-speler die de Masters wint, zou me kippenvel geven"

Maar hoe iedereen ook zijn best doet om het te downsizen, het blijft een feit dat de golfwereld ontregeld is. Zo zou een rechter beslist hebben dat de DP World Tour spelers van de LIV Tour mag bannen, dat zou voor Thomas Pieters ook slecht nieuws zijn. Er lopen meerdere rechtszaken en Greg Norman, de CEO van LIV, kon het toch niet laten om een beetje olie op het vuur te gieten. "Als een van onze spelers in de positie is om te winnen, dan zullen de 17 anderen op de laatste hole zijn om mee te vieren. Dat hebben ze afgesproken." "Normaal kun je de zege delen met je caddie en met je vrouw of vriendin en eventueel je ouders. Maar als je dat nu met die 17 andere jongens kunt vieren, dat is de spirit die ik wil zien. Het zou me kippenvel geven." Niet elke LIV-speler kon die afspraak bevestigen, maar Brooks Koepka had er wel oren naar. "Iemand van ons die wint, dat zou een straf statement zijn. En ik zou in shock zijn als we er dan niet allemaal bij zijn om hem te steunen."

Het wordt heel belangrijk voor ons om hoog in het klassement te staan. We moeten tonen dat onze standaard nog hoog is. Cameron Smith

Dat statement hebben de LIV-spelers nodig. De kritiek sinds de oprichting van LIV is dat het "geen echt golf, maar wel galagolf" is. De 48 spelers zijn het hele jaar door zeker van hun startplaats, de golfbanen zijn niet zo moeilijk, er is halfweg het toernooi geen cut en er worden slechts 3 ipv 4 ronden (54 ipv 72 holes) gespeeld. "Dat is bullshit volgens mij en dat wil ik tonen. Ik ben de eerste om toe te geven dat de bezetting op onze toernooien niet zo sterk is als op de PGA Tour", zei Smith. "Maar er lopen genoeg jongens rond die een serieus potje golf kunnen spelen." Toch beseft Smith dat er veel op het spel staat op de Masters. "Het wordt heel belangrijk voor ons om hoog in het klassement te staan. We moeten tonen dat onze standaard nog hoog is." Zo wordt de Masters toch een beetje een duel tussen de twee groepen in de "burgeroorlog".