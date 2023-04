Thomas Pieters zet zijn beste resultaat neer op LIV Tour: 17e in Orlando

Een 33e plek in Mexico in de LIV-opener eind februari, een 32e in Tucson (VS) 2 weken geleden. Dat waren tot nu Pieters' uitslagen na zijn veelbesproken overstap naar de dissidente golfcompetitie. Het prijzengeld in Florida bedroeg 25 miljoen dollar.



Een rondje van 67 slagen op de par-71 Orange County National golfbaan bracht onze 31-jarige landgenoot in de top 20 na 5 birdies en 1 bogey.



De overwinning was voor de Amerikaan Brooks Koepka met een eindscore van 198 slagen, 15 onder par. De Amerikaan is de eerste golfer die 2 LIV-toernooien op zak heeft. In oktober vorig jaar was hij de beste in de LIV Invitational Jeddah in Saudi-Arabië.

Koepka, een viervoudige grandslamwinnaar, gaat met vertrouwen de Masters in, komende week in Augusta.



Samen met zijn teamgenoten Talor Gooch, Bubba Watson en Harold Varner III eindigde Pieters' team RangeGoats in het ploegenklassement op een gedeelde 8e plaats.