"Eeuwige tweede" Danny Lee triomfeert in Tucson Open, Pieters wordt 33e

De verwachtingen waren hooggespannen toen Danny Lee in 2008 het record van Tiger Woods brak als jongste winnaar van het Amerikaanse amateurkampioenschap, maar als prof kon de Nieuw-Zeelander die niet inlossen.

In 11 seizoenen op de PGA Tour kon Lee slechts één keer winnen, op de Greenbrier Classic in 2015. Wel werd hij vijf keer 2e en drie keer 3e. "Ik had het gevoel dat winnen niet echt mijn ding was", concludeerde hij.

Maar op de LIV-tour heeft de 32-jarige Nieuw-Zeelander dan toch nog eens kunnen juichen. In een spannende play-off rekende hij af met de Mexicaan Carlos Ortiz, de Amerikaan Brendan Steele en de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen.

Thomas Pieters moest na een matige slotronde van 73 slagen vrede nemen met de 33e plek. Na de 1e ronde stond hij nog op een gedeelde 14e stek, maar gaandeweg verloor onze landgenoot terrein.

In de teamcompetitie ging de overwinning naar het Fireballs Team, met de Spanjaarden Sergio Garcia, Eugenio Lopez Chaccara en de Mexicanen Carlos Ortiz en Abraham Ancer. Thomas Pieters eindigde met zijn team RangeGoats op de achtste plaats.