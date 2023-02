Thomas Pieters krijgt bagger over zich heen na "makkelijke keuze" voor LIV: "Uitgelogd van sociale media"

Zijn keuze voor de LIV Tour is er een met gevolgen voor golfer Thomas Pieters: financiële en sportieve, maar blijkbaar ook sociale. Toch houdt Pieters vol: "Voor mij was het een makkelijke beslissing en een kans voor mij en mijn familie."

Het zijn drukke dagen geweest voor Thomas Pieters. Minder dan 2 weken geleden koos hij ervoor om over te stappen naar de controversiële LIV Tour en ondertussen heeft hij zijn eerste toernooi achter de rug. De beste Belgische golfer gaf in Mexico wat uitleg over zijn omstreden keuze. "De belangrijkste reden dat ik dit gedaan heb is dat het een ongelofelijke kans is voor mij en mijn familie", zegt Pieters. Daarin speelt het financiële aspect een rol, maar ook een beperkt aantal toernooien. "Een lichter speelschema ligt me als vader, maar ook als golfer. Als ik eerlijk ben, dan valt het me zwaar om 26 toernooien op een jaar te spelen. Mijn beste seizoen was vorig jaar en toen speelde ik slechts 19 toernooien."

Voor mij was het een makkelijke beslissing. Eerlijk, ik had vorige zomer al beslist dat ik voor de LIV Tour wou kiezen. Thomas Pieters

Het is allemaal snel gegaan voor Pieters. Pas op 16 februari kreeg hij het voorstel om mee te doen op de LIV Tour, een week later speelde hij al in Mexico. "Die dag kreeg ik telefoon of ik de plaats wou innemen van de geblesseerde Hudson Swafford. Het was een kans die ik als profspeler moest grijpen."

Echt twijfelen deed Pieters niet. "Voor mij was het een makkelijke beslissing. Eerlijk, ik had vorige zomer al beslist dat ik voor de LIV Tour wou kiezen. Het was nooit mijn bedoeling om voltijds op de Amerikaanse PGA Tour te spelen, want dat kan niet met waar ik wil leven."

Pieters heeft altijd benadrukt hoe graag hij in Antwerpen woont en dat dat niet te combineren valt met het drukke schema van de PGA Tour. "Ook de LIV Tour heeft 8 toernooien in de VS, maar het zijn slechts 14 toernooien op een jaar. Dat is voor mij veel makkelijker."

"Gedacht aan Ryder Cup, maar ik aanvaard de gevolgen"

De keuze van Pieters heeft natuurlijk ook sportieve gevolgen. Onze landgenoot zet zijn sportieve toekomst op het spel. Een plekje in het Europese team voor de Ryder Cup kan hij vergeten en voorlopig zijn er ook geen punten voor de wereldranglijst te verdienen op de LIV Tour. "Ik heb berichten uitgewisseld met Luke (Donald, de kapitein van het Europese Ryder Cup Team). Hij zit natuurlijk ook in een moeilijke positie. De Ryder Cup is altijd mijn doel geweest, zeker sinds mijn droomdebuut in 2016." "Ik heb daar dus zeker aan gedacht, maar de Ryder Cup is maar 1 week in 2 jaar. Voor de rest moet ik ook toernooien spelen en de kost verdienen. Ik zou er erg graag bij zijn later dit jaar in Rome, maar ik aanvaard de gevolgen van mijn keuze. Wat die ook worden." "Ik hoop natuurlijk dat de PGA Tour, de DP World Tour en de LIV Tour eruit komen. Ikzelf kan door mijn huidige positie op de wereldranglijst dit jaar de 4 Majors nog spelen en daarna zien we wel." In april, tijdens de Masters, wordt beslist of er ook op de LIV Tour punten voor de wereldranglijst te verdienen zijn.

Ik heb me uitgelogd van sociale media, omdat mensen tegenwoordig geen filter meer hebben en heel brutaal zijn. Thomas Pieters