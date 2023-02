Thomas Pieters sluit eerste LIV-avontuur als 32e af in Mexico

Pieters beleefde vrijdag een dramatische dag op de El Camaleon-baan in Playa del Carmen met 5 boven par. Op dag 2 klom hij van 43 naar 30 met -3, waarna een slotdag volgde van 71 slagen (in par). 3 bogeys wiste hij uit met 3 birdies.



Op de LIV Tour wordt niet naar 72, maar naar 54 holes gespeeld. Met een totaal van 215 slagen, 2 over par, telde onze 31-jarige landgenoot 18 slagen meer dan de Amerikaan Charles Howell III.



Die won het toernooi dankzij een slotronde in 63 slagen, waarmee hij zijn landgenoot Peter Uihlein 4 slagen achter zich liet. De Zuid-Afrikaan Branden Grace was derde.



De LIV Tour wordt ook per ploeg gespeeld. Pieters vormt de RangeGoats met zijn Amerikaanse teamgenoten Bubba Watson, Talor Gooch en Harold Varner III. Ze werden achtste in het ploegenklassement.



Voor de winnaar Charles Howell III was er een slordige 4 miljoen dollar weggelegd. Pieters hield aan zijn 32e plaats 151.000 dollar (143.000 euro) over.