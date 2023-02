Thomas Pieters (43e) mist zijn start volledig in eerste LIV-toernooi

Thomas Pieters maakt deel uit van het Range Goats-team met de Amerikanen Bubba Watson (72 slagen), Talor Gooch (67 slagen) en Harold Varner III (74 slagen), maar hij kon het voorbeeld van zijn ploegmaats niet volgen.

Met zeven bogeys, een dubbele bogey en ook vier birdies sloot Pieters de eerste dag af met 76 slagen, goed voor een gedeelde 43e plek. In de tussenstand telt Pieters elf slagen meer dan de Engelsman Paul Casey en de Amerikaan Jason Kokrak.

In het teamklassement staan de Range Goats op de zevende plaats. Enkel de drie beste scores telden voor de teamscore, dus het resultaat van Pieters werd niet meegeteld.

In het seizoen 2023 staan er twaalf toernooien op het programma en dit met een totale prijzenpot van 405 miljoen dollar.

Voor de winnaar van het toernooi Mexico is er 4 miljoen dollar weggelegd. Plaats 48 is ook nog goed voor 120.000 dollar. Voor de winnende ploeg ligt er 3 miljoen dollar klaar. Elk toernooi wordt gespeeld over 54 holes zonder cut.



De overstap van Pieters naar het lucratieve LIV-circuit is veelbesproken. Met de keuze voor de Saudische vetpotten moet Pieters zo goed als zeker een streep trekken door de Spelen en de Ryder Cup.