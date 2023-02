LIV-centen verleiden ook Thomas Pieters: "Dollars zullen verblindend gewerkt hebben"

Golfkenner Karl Vannieuwkerke ziet dat het schisma gebleven is. "Iedereen dacht oorspronkelijk dat het zou passeren, maar heel veel grote golfers hebben er op ingetekend en daar hoort nu dus ook Thomas Pieters bij."

LIV staat voor 54 in Romeinse cijfers: een verwijzing naar het aantal holes dat gespeeld wordt. 54 en geen 72 zoals bij de andere toernooien.

Met de LIV Golf Tour dook in juni vorig jaar plots een nieuwe speler op. De golfwereld werd gedomineerd door de Amerikaanse PGA Tour en de Europese DP World Tour, maar er kwam dus een extra poppetje bij.

"Geen Ryder Cup meer: toch een beetje glans van je carrière"

"Dat is het meest prestigieuze evenement en dan gaat er toch een beetje glans van je carrière."

"Hij had al laten weten dat hij niet graag op de PGA Tour speelde. Als speler kun je op korte tijd heel veel geld verdienen en als die Tour populairder wordt, dan heb je een valabel alternatief."

Antwerpenaar Thomas Pieters had zich de jongste tijd meermaals uitgesproken tegen de financiële verleidingsmanoeuvres van de Saudische vetpotten (zie artikel onderaan). En toch bezwijkt ook hij.

Karl Vannieuwkerke over Thomas Pieters

De Saudische jackpot is - op zijn zachtst gezegd - controversieel. "Kun je het de golfers kwalijk nemen dat ze er voor kiezen? Ik vind hun formule overigens aantrekkelijker."

"Je moet golf toegankelijk maken voor iedereen. Toernooien duren heel lang en uitzendingen zitten vaak op betaalkanalen. LIV maakt het toegankelijker."

Maar over Saudisch geld zegt men toch dat er bloed aan de handen hangt? "We hebben hetzelfde verhaal gehad met de Wereldbeker in Qatar."

"Het wordt beschouwd als sportswashing waarbij het imago van Saudi-Arabië moet worden opgepoetst door het organiseren van sporttoernooien. Er is iets voor te zeggen, maar wat doe je er tegen?"