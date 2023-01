Thomas Pieters over het grote geld in golf: "Je droomt van trofeeën en niet van geld"

Bij het begin van het nieuwe jaar kreeg ook Thomas Pieters, de beste Belg op de wereldranglijst, de vraag of 100 miljoen euro aan prijzengeld - zoals op de LIV Tour - het nieuwe normaal is.

Geen PGA Tour full-time: "Ik houd van waar ik woon"

Als antwoord op LIV Golf werd de band tussen de PGA Tour en de DP World Tour versterkt. Een van de gevolgen is dat de Europese top 10 op het einde van het jaar een felbegeerde Tour-kaart op de PGA Tour krijgt.



In 2022 eindigde Pieters als 10e. "Dat zou een mooie bonus zijn op het einde van het jaar, maar sowieso ga ik in de toekomst niet fulltime op de PGA Tour gaan spelen. Ik houd ervan om een toernooi in België of Nederland te spelen."

Verhuizen naar de VS, waar Pieters college golf speelde, ziet hij niet zitten. "Ik houd ook van waar ik woon en het is onmogelijk om voortdurend heen en weer te reizen. Ik zie ook hoe kinderen ervan genieten om mij te zien trainen in België. Het is heel leuk om samen met hen te oefenen, dat heb ik zelf nooit gehad."

Dat Pieters de jeugd belangrijk vindt, bewees hij de voorbije weken in het Midden-Oosten. In Abu Dhabi speelde hij een rondje met een 12-jarig toptalent, in Dubai gaf hij enkele kinderen in een clinic tips om te putten.