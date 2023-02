Thomas Pieters herpakt zich en rukt op naar 30e plek op eerste LIV-toernooi

Pieters die vrijdag opende met een zwakke eerste ronde van 76 slagen, waarmee hij niet verder kwam dan een 43e plaats, liep een foutloze tweede ronde van 68 slagen. Hij sloeg drie birdies.



De Antwerpenaar maakte meteen dertien plaatsen winst. Met zijn score van 144 slagen, twee over par, telt hij elf slagen meer dan de Amerikanen Peter Uihlein en Talor Gooch die de leiding delen. Met een slag meer dan de leiders volgt de Amerikaan Charles Howell III.



In het teamklassement, waarin Pieters samen met de Amerikanen Talor Gooch, Harold Varner III en kapitein Bubba Watson deel uitmaakt van team RangeGoats, is het kwartet naar de vierde plaats geklommen en dit op twaalf teams.