Thomas Detry mist kans: hij valt terug van 3 naar 8 op slotdag van Puntacana Championship (PGA)

Thomas Detry kwam zondag rond in 72 slagen, par. Met een totaal van 275 slagen, 13 onder, strandde hij op 6 slagen van de Engelse winnaar Matt Wallace.



Na de derde ronde deelde hij de derde plaats nog met die Wallace, op 1 slag van de Deen Nikolai Höjgaard en de Amerikaan Sam Stevens. Er zat dus meer in voor onze landgenoot, maar uitgerekend zijn 4e ronde was zijn minste na 70, 68 en 65 slagen.



Na een bogey op de tweede hole putte Detry zondag wel nog 3 birdies weg, maar er volgden ook nog 3 bogeys, waartussen er nog een birdie viel.



Wallace deed het dankzij 4 birdies op zijn laatste 6 holes met een ronde in 66 slagen aanzienlijk beter en mocht zijn eerste overwinning op de PGA Tour vieren. Höjgaard werd op 1 slag tweede, Stevens deelde op 2 slagen de derde plaats met zijn landgenoot Tyler Duncan.