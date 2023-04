"Crash totale": renner van Bahrain veroorzaakt massale valpartij, ook Van Aert deelt in brokken

Wat een ravage! Plots lagen ze met tientallen op de grond in het peloton. De oorzaak? Een renner van Bahrain-Victorius verloor in de graskant de controle over zijn fiets en stuurde los het peloton in. Een domino-effect. Bij de slachtoffers onder anderen Tim Wellens, Jasper Stuyven en Julian Alaphilippe. Maar ook Wout van Aert moest even voet aan de grond zetten.