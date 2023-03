Dood verklaard en toch de Ronde gewonnen: het straffe verhaal van René Martens

In 1982 vielen alle puzzelstukjes op de juiste plaats voor René Martens.

De "krachtpatser" won de Ronde Van Vlaanderen en verwierf een plekje in de geschiedenisboeken. Hij werd de eerste Limburger ooit die de Ronde won.

Toch was er van die zege bijna geen sprake geweest. Als junior had Martens namelijk een zeer zwaar ongeval.

"Op training werd ik aangereden door een brommertje", vertelt Martens.

"We raakten elkaar en vlogen allebei over de kop. Ik had een basisschedelbreuk en heb 5 dagen in coma gelegen."