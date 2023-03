Zondag 3 april 2022 begon voor ons land in mineur, want Wout Van Aert startte niet in de Ronde van Vlaanderen. Lotte Kopecky zorgde alsnog voor een Belgisch hoogtepunt op het einde van de dag, zij won bij de vrouwen. Beluister nog eens hoe het allemaal klonk in Sporza op Radio 1.