Kristen Faulkner speelt 3e plaats kwijt in Strade: "UCI start onderzoek naar glucosemeter"

Even leek Kristen Faulkner op weg naar de zege in Strade Bianche, maar in de steile slotkilometer naar Siena werd ze nog ingerekend door ploeggenoten Lotte Kopecky en Demi Vollering, niet nadat ze die laatste nog bijna van de fiets had geduwd.

De manoeuvre leverde toen geen diskwalificatie op, maar wel het gebruik van een verboden glucosemeter. De UCI is een onderzoek gestart, maar heeft haar op de officiële uitslagenpagina al gediskwalificeerd.

Faulkner droeg de glucosemeter tijdens de Strade Bianche aan haar linkerschouder. Je kunt er je bloedsuikerspiegel mee meten, iets wat onder meer wordt gedaan door mensen met diabetes.