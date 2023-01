Verjongd Nederland verovert meteen brons op het WK hockey

Australië, de nummer 2 van Tokio, kwam al snel op voorsprong na een rake strafcorner van topscorer Jeremy Hayward.

In het derde kwart antwoordde Nederland met 3 doelpunten in 8 minuten. Eerst werkte Jip Janssen een strafcorner binnen, daarna maakte Thierry Brinkman er 2-1 én 3-1 van.

In de halve finales had Nederland nipt verloren van de Red Lions. Pas in de shoot-outs viel de beslissing.