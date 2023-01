Red Lions treffen vrijdag Nederland in halve finales WK: "België heeft tonnen meer ervaring"

De Belgische hockeymannen spelen vrijdag tegen Nederland om een plek in de finale van het WK hockey. Eddy Demarez blikt vanuit India vooruit op de Derby der Lage Landen en gelooft rotsvast in de kansen van de Belgen.

Tegenstander Nederland had het woensdag aanvankelijk niet onder de markt met Zuid-Korea, maar een klasseflits van Thierry Brinkman brak de match open. Vanaf dan stond de Nederlandse trein op de rails, met als bestemming de halve finales tegen België. Hoe moeten we Oranje inschatten? "Het grote verschil met België zit in de ervaring", weet Eddy Demarez. "De Red Lions hebben echt tonnen meer ervaring. Daardoor kunnen ze ook beter omgaan met wisselende omstandigheden."



"Dit Nederland heeft wel de Pro League gewonnen, maar eigenlijk is dit voor deze ploeg het 1e grote toernooi. Ze hebben veel minder ervaring dan de Belgen. Het is vooral een jonge ploeg, die nog alles moet leren."

De Red Lions hebben echt tonnen meer ervaring dan de Nederlanders. Eddy Demarez

"Dat gebrek aan ervaring is tegelijk een probleem en een troef voor Nederland", meent Demarez. "Ze hebben een grote onbevangenheid. Ze torsen geen rugzak uit het verleden, waarin Nederland het vaak niet gehaald heeft in belangrijke confrontaties met België." Nederland won in 2021 in eigen land wel het EK hockey nadat het in de halve finales de Red Lions geklopt had. "Inderdaad, maar dat was wel met een totaal andere ploeg en bovendien hadden de Nederlanders gepiekt naar het EK, terwijl de Belgen het toernooi beschouwden als een voorbereiding op de Olympische Spelen." "Neen, België is echt wel de topfavoriet hier. Dat zeggen de spelers ook zelf. Dat zelfvertrouwen is misschien een beetje on-Belgisch, maar deze ploeg heeft al zoveel meegemaakt. Ik denk niet dat ze te veel zelfvertrouwen hebben. Dit België heeft de voorbije jaren gewoon alles gewonnen wat er te winnen viel."

De Nederlanders vieren hun overwinning tegen Zuid-Korea in de kwartfinales.

"Verdedigend is Nederland wat minder"

België als de te kloppen ploeg dus, al verwacht Eddy Demarez wel een spannende wedstrijd. "Dat is meestal wel het geval wanneer België en Nederland tegen elkaar spelen", weet onze hockeykenner. "De Nederlanders hebben dan wel minder ervaring, maar beide teams hebben wel heel veel kwaliteiten. Spelers als Thierry Brinkman of Jorrit Croon zijn wereldtop. Samen zijn zij de leiders van de ploeg." "Verdedigend is Nederland wel wat minder, terwijl België al jarenlang de best verdedigende ploeg van de wereld is. Nu nog meer dan anders. De Red Lions hebben dit WK nog geen enkel doelpunt tegen gekregen op strafcorner." "Met Vincent Vanasch hebben we de beste keeper ter wereld en Victor Wegnez is de beste uitloper ter wereld. Met Van Aubel hebben we ook nog een heel goeie lijnstopper." "Nederland heeft geen ongelooflijke topcorner. Ze teren wel op heel veel enthousiasme. In de omschakeling zijn ze razendsnel. Dat is zeker een wapen." Met strafcornerspecialist Alexander Hendrickx missen de Belgen wel een van hun belangrijke troeven. "Maar ook zonder Hendrickx hebben de Lions nog altijd een heel goeie corner. En alle aanvallers zijn ook in vorm. Alles bij elkaar genomen, zijn de Lions op dit moment absoluut de betere van Nederland", is Demarez overtuigd.