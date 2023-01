Belgen kijken uit naar WK-match tegen Nederland: "Wij staan een stap verder"

"België - Nederland is altijd speciaal", blikt international Nicolas De Kerpel vooruit. "We kennen mekaar erg goed. Veel Belgen spelen in Nederland."

Na de Olympische Spelen heeft Oranje flink vernieuwd. De Kerpel: "Tot een tijd terug waren Nederland en Australië de dominante ploegen in het hockey. Toch vond ik ze vooral een team vol sterren en geen sterrenteam."





"Nu is er een nieuwe flow bij Nederland. Op techniek moeten ze wel inboeten", denkt De Kerpel.



In de WK-finale van 2018 wonnen de Red Lions pas na shoot-outs.

"Ik denk dat we ze beter aankunnen dan toen. Als wij als ploeg spelen, stoten we gewoon door naar de finale", grijnst de energieke verdediger.