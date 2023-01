De laatste minuut is ingegaan.

16 uur 07. De laatste minuut is ingegaan. .

16 uur 03. De Belgen willen Boon bereiken met een hoge bal. Russell plukt met zijn stick. Anders lag de 3-0 in het lege doel. De keeper van Nieuw-Zeeland staat nog altijd langs de lijn. .

16 uur 01. te scherpe hoek voor De Kerpel. De Kerpel krijgt de bal net niet in het lege doel. Russell dwingt hem ver naar buiten, de hoek is te klein om de 3-0 te maken. .

15 uur 59. Nieuw-Zeeland met 11 veldspelers. De tegenstander van België speelt alles of niets. Doelman Hayward ruimt plaats voor een extra veldspeler. .

clock 15:58

15 uur 58. dikke misser Nieuw-Zeeland. Daar is Greentree weer. Opnieuw kan hij de bal niet binnenwerken. Gelukje voor België, want Vanasch was geklopt. .