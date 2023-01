Alexander Hendrickx is out voor de rest van het WK hockey

Hendrickx staat 6 tot 8 weken aan de kant en laat zich na het WK in India in België verder onderzoeken.



Maxime Van Oost (Waterloo Ducks) vervangt Hendrickx in de selectie. Die neemt het vanmiddag om 14.30 uur op in de kwartfinale tegen Nieuw-Zeeland.



Hendrickx blesseerde zich vrijdag in de laatste groepsmatch tegen Japan, zondag ging hij onder de scanner, dat het nieuws pas vandaag bekend raakt, heeft te maken met tactische overwegingen.



De Red Lions wilden Nieuw-Zeeland zo lang mogelijk in het ongewisse laten. Met of zonder Hendrickx scheelt toch wel een slok op de borrel, want de 29-jarige verdediger geldt als de beste strafcornerspecialist ter wereld.



De Belgen zijn vol vertrouwen dat ze dat wel kunnen opvangen.