Het staatsgeheim van de Red Lions: speelt Alexander Hendrickx nog op het WK of niet?

Drie dagen lang al wordt geheimzinnig gedaan over de blessure van Alexander Hendrickx. Dat lijkt voor de hockey-leek misschien raar en overdreven geheimdoenerij, maar dat is het allerminst. Het is tactisch slim zijn, schrijft onze hockey-volger Eddy Demarez.

Voor de duidelijkheid eerst de feiten. In de eerste minuten van het laatste groepsduel van de Red Lions, vorige vrijdag tegen Japan, botst Alexander Hendrickx bij het nemen van een strafcorner met zijn rechterknie tegen de eerste uitloper van Japan. Na een minuut of vijf zit zijn match er al op, want Hendrickx kan niet voort. Dat is meteen duidelijk.

Hendrickx laat na de wedstrijd verstaan dat hij het ergste vreest, namelijk het einde van zijn WK. Dat zou niet alleen een (klein) persoonlijk drama zijn, maar ook een stevige aderlating voor de Red Lions als ploeg. Hendrickx is de beste van de wereld op de strafcorner. Je zou haast kunnen zeggen dat hij voor de Lions zilver in goud veranderde.

Hendrickx botst op een Japanner:

Een absolute topcorner maakt het verschil

Voor Alexander Hendrickx bij de kern kwam, speelden de Lions finales, maar die die winnen lukte niet. Niet op de Olympische Spelen van 2016, niet op het EK in 2017. Telkens werd het zilver.

Vanaf het WK 2018 was Hendrickx er wel bij en veranderde zilver in goud: op het WK 2018, op het EK 2019 en op de Olympische Spelen van 2021. Op het WK, op de Spelen en op het EK was Hendrickx (co-)topschutter van het toernooi.

Het verschil tussen finales spelen en finales winnen, is in het hockey nu eenmaal vaak wel of niet beschikken over een absolute topcorner. Die breekt gesloten wedstrijden open, die helpt ploegen door moeilijke momenten.

Dinsdag om 13 uur mogen we het weten...

Vandaag, 24 uur voor de kwartfinale tegen Nieuw-Zeeland, trainde Hendrickx niet mee. De hamvraag: zal hij op dit WK überhaupt nog in actie kunnen komen? Waarom niet bekendmaken of Hendrickx nog kan spelen of niet? Omdat het voor een tegenstander veel moeilijker is om zich voor te bereiden zonder te weten of Hendrickx op het veld zal staan. Mét Hendrickx is België dan wel dodelijk op de strafcorner, maar je weet tegelijk ook wat er op je afkomt, waar je op moet trainen. Als je het niet weet, dan moet je met veel meer opties rekening houden, veel meer dingen voorbereiden. In de kern van de Lions zitten namelijk nog drie of vier goede tot zeer goede corner-nemers: Luypaert en Boon, maar ook Cosyns en De Kerpel. Wie van die mannen wordt naar voren geschoven? En dan heb je ook nog een hoop varianten die gespeeld kunnen worden. De tegenstander zo lang mogelijk in verwarring brengen, in het ongewisse laten en daar je voordeel mee doen: dat is het plan. Dat kan tot uiterlijk anderhalf uur voor de start van de wedstrijd. En dat is dan ook exact wat ze bij de Lions gaan doen. Morgenmiddag 13 uur Belgische tijd: dan mag de wereld weten of onze gouden strafcorner nog meedoet of niet, geen seconde eerder. En daar is niks mis mee. Het gaat toch om winnen, of niet?