Nu Nederland? "Als je wereldkampioen wil worden, moet je van iedereen winnen"

Opdracht volbracht voor de Belgen in de kwartfinales van het WK hockey. Vrijdag spelen ze tegen Nederland of Zuid-Korea. "Maakt niet uit", klinkt het bij de Red Lions. "We beschikken alleszins over voldoende wapens."

De Red Lions kenden niet al te veel moeite met Nieuw-Zeeland in de kwartfinales (2-0). "We hadden een heel duidelijk plan om het hen moeilijk te maken. We hebben een aantal schitterende kansen gecreëerd en ook een strafcorner geweldig omgezet. Daar zijn we erg tevreden over", reageert bondscoach Michel van den Heuvel.

Vooral in de eerste helft domineerde België. "Na de rust vond ik ons wat slordig aan de bal, waardoor zij het momentum kregen. Het was fijn geweest als we de wedstrijd eerder op slot hadden kunnen gooien, maar ik vind het ook goed om in deze fase van het toernooi zo'n moment te overleven."

"Je kan niet elk moment controleren. Dat maakt de sport ook mooi", stelt de bondscoach. Hoopt Van den Heuvel op een halve finale tegen zijn vaderland? "Het maakt me niet uit. Als je wereldkampioen wil worden, moet je van iedereen winnen", antwoordt de Nederlander.



Van Aubel: "Hadden match moeten afmaken"

"De eerste helft ging super", begint doelpuntenmaker Florent Van Aubel zijn terugblik op de match. "De tweede helft kon beter. We hielden de Nieuw-Zeelanders wat in de wedstrijd." "Als we de structuur wat kwijtraken, krijgen we het wat moeilijk. Die periodes moeten we kunnen beperken. In het begin van de tweede helft hadden we de wedstrijd moeten afmaken", weet de aanvaller. "Nog werk aan de winkel dus. Laat ons vooral die eerste helft onthouden." "Morgen gaan we rustig naar Nederland - Zuid-Korea kijken in het hotel. Op papier is Nederland sterker, maar dit WK vallen er best wat verrassingen te noteren. Voor ons maakt het niet uit", zegt Van Aubel, die in Nederland speelt voor Pinoké. "Tijd voor een dinokoek nu", sluit hij af.



Boon: "Geen topscorer, wel wereldkampioen"