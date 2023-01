Eddy Demarez zag veerkracht na "donderpreek" van bondscoach: "Lions waren te zeer op hun gemak"

"De Lions zeiden op voorhand dat ze de match in handen wilden nemen, maar Nederland verraste met jeugdig enthousiasme. Ze waren pijlsnel en razend gevaarlijk in de cirkel. Gelukkig hebben wij een geweldige doelman, anders kon het al 2- of 3-0 zijn bij de rust."

Een slappe eerste helft was het resultaat. "Tijdens de rust heeft Michel van den Heuvel dan ook de nodige krachttermen gebruikt", denkt Demarez.

"Dat was nodig, want de Lions waren te zeer op hun gemak." Maar na een donderpreek klaarde de hemel op.

"In de tweede helft ging het tempo omhoog en scoorden ze op de juiste momenten. Het stond ook als een huis. Je voelde wel: het moet goed komen. De strafbal van Boon moest er wel in, al is Blaak een zeer goede doelman. Hij had Boon goed gelezen en wist wat hij ging doen."

2-2, dus de gevreesde shoot-outs op het programma. "Net als in het voetbal een mentaal spelletje", weet Demarez. Eentje dat onze Lions als geen ander beheersen.